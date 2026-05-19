Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre, storico fondatore di una nota catena di abbigliamento. L’arresto è stato effettuato dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che collegano l’uomo all’episodio. L’indagine è ancora in corso e non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda coinvolge una famiglia nota nel settore tessile e ha attirato l’attenzione dei media locali.

Jonathan Andic, figlio dello storico fondatore di Mango, Isak Andic, è stato arrestato per l’ omicidio del padre. Ne ha dato notizia il quotidiano catalano La Vanguardia. L’imprenditore morì il 14 dicembre 2024 precipitando in un burrone durante un’escursione sul monte Montserrat. Con lui c’era solo il figlio, che ha sempre raccontato che il padre fosse caduto accidentalmente. Il caso relativo alla morte era stato archiviato per mancanza di prove di reato, ma successivamente è stato riaperto e si è concentrato sul comportamento del Jonathan. A pesare è stata anche la testimonianza di Estefania Knuth, compagna di Isak, che avrebbe parlato di un rapporto difficile tra padre e figlio, incrinato da tensioni familiari e divergenze sulla gestione dell’azienda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il figlio del fondatore di Mango arrestato per l’omicidio del padre

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MANGO, arrestato Jonathan ANDIC, il figlio del fondatore: è accusato dellOMICIDIO del padre

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