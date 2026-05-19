Il dramma di Nicola ucciso a 32 anni da una maledetta malattia

Da bresciatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Rizzi, di 32 anni, è deceduto domenica a causa di una grave malattia. Nato e cresciuto a Treviglio, viveva a Calvenzano e negli anni aveva attirato l’attenzione per la sua carriera sportiva, che lo aveva portato a farsi conoscere in tutta la Lombardia. La malattia che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che ricordano il suo percorso e la sua personalità.

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Abitava a Calvenzano, era cresciuto a Treviglio, siamo in provincia di Bergamo, ma per il suo lavoro e la sua carriera sportiva si era fatto conoscere un po' in tutta la Lombardia: Nicola Rizzi è morto domenica a soli 32 anni, stroncato dalla grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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