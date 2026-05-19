Il dramma di Nicola ucciso a 32 anni da una maledetta malattia
Nicola Rizzi, di 32 anni, è deceduto domenica a causa di una grave malattia. Nato e cresciuto a Treviglio, viveva a Calvenzano e negli anni aveva attirato l’attenzione per la sua carriera sportiva, che lo aveva portato a farsi conoscere in tutta la Lombardia. La malattia che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che ricordano il suo percorso e la sua personalità.
Abitava a Calvenzano, era cresciuto a Treviglio, siamo in provincia di Bergamo, ma per il suo lavoro e la sua carriera sportiva si era fatto conoscere un po' in tutta la Lombardia: Nicola Rizzi è morto domenica a soli 32 anni, stroncato dalla grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Mamma da pochi mesi, muore a 32 anni stroncata da una malattia raraMariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al...
Leggi anche: Ucciso a 52 anni da un malore improvviso: il dramma di Sergio
Ora lo faccio io un dramma per avermi eliminato Nicola sfigatoni di merda. Nicola, Emiliano e Alessio sono tutti e tre dei talenti però ja non si può vedere Nicola ed Emiliano eliminati, due talenti unici, uno a soli 17 anni #amici #amici25 x.com
Nicola Galloro. . Il dramma della casa nelle grandi città sta assumendo dimensioni sempre più epocali. Il governo, con il tanto atteso decreto, non affronta minimamente il problema reale dell’emergenza abitativa: si limita piuttosto ad accelerare l’esecuzione de facebook
ISO il romanzo storico scozzese più spicy e esplicito. (Audiolibro fortemente preferito) reddit
Nicola Belbruti muore in bici a 19 anni, l’associazione A.Ri.Bi: Vivere la strada è un problema culturaleLa morte del giovane solleva di nuovo il tema della sicurezza stradale per i ciclisti: Non è una battaglia di categoria, ma una questione che riguarda tutti ... bergamonews.it
Nicola muore a 35 anni per un probabile infarto mentre guida: trovato accasciato nella sua Fiat Punto, il dramma vicino Riccia tre mesi dopo la morte del padreNicola, 35 anni, originario di Castelvetere in Val Fortore, è morto mentre si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Punto bianca, lungo la strada che porta verso Riccia. Il giovane sarebbe stato ... alphabetcity.it