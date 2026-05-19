Il dramma di Adriana trans accoltellata al collo | Ho creduto di morire

Un episodio di violenza si è verificato di recente, quando una donna transessuale di 43 anni è stata accoltellata al collo, con un taglio di circa 13 centimetri che partiva dall’orecchio e si estendeva lungo buona parte del collo. La vittima ha dichiarato di aver temuto di perdere la vita durante l’aggressione. La donna, di origini brasiliane e residente in una città del sud Italia, si trovava in un momento di difficoltà quando è stata colpita.

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