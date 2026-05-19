Il dramma di Adriana trans accoltellata al collo | Ho creduto di morire
Un episodio di violenza si è verificato di recente, quando una donna transessuale di 43 anni è stata accoltellata al collo, con un taglio di circa 13 centimetri che partiva dall’orecchio e si estendeva lungo buona parte del collo. La vittima ha dichiarato di aver temuto di perdere la vita durante l’aggressione. La donna, di origini brasiliane e residente in una città del sud Italia, si trovava in un momento di difficoltà quando è stata colpita.
Un taglio lungo 13 centimetri che dall'orecchio percorre buona parte del collo. Adriana Olivera, transessuale napoletana di 43 anni con origini brasiliane, ha creduto che in quel momento sarebbe morta. “Voleva uccidermi, non ferirmi. Voleva farmi fuori”. La sera di domenica 17 maggio, Adriana era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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