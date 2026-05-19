Il dramma dei pendolari della terapia | Due ore di viaggio e 140 chilometri per fare la chemio

Ogni giorno, numerosi pazienti residenti in zone montane si spostano per ricevere cure mediche, affrontando viaggi di diverse ore e chilometri. In particolare, chi deve sottoporsi a terapie come la chemio percorre anche 140 chilometri e impiega due ore per raggiungere le strutture sanitarie. Molti di loro sono anziani e si trovano a dover rinunciare ad attività quotidiane o a spostarsi in condizioni di fatica, a causa della distanza da strutture specializzate.

“In Valtaro ogni mattina c’è chi non si sposta per andare al lavoro, ma per curarsi. Sono i pendolari del day hospital: persone, spesso anziane e fragili, che devono affrontare cure pesanti e frequenti e che, vivendo in montagna, sono costrette a percorrere decine e decine di chilometri per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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