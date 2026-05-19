Il delicatissimo Uomo Vitruviano verrà spostato a Fano per qualche giorno

L'Uomo Vitruviano, il celebre disegno di Leonardo da Vinci conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, verrà temporaneamente spostato nelle Marche. La decisione riguarda il trasferimento dell'opera, che non è esposta al pubblico e rimane custodita per ragioni conservative. La fase di spostamento avverrà quest'estate e durerà alcuni giorni. La destinazione sarà una località della provincia di Fano, dove il disegno sarà presente per un breve periodo.

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