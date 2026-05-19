Dopo l’attentato avvenuto a Modena, sono emersi nuovi dettagli su Samil El Koudri, tra cui il suo passato psichiatrico. Nei messaggi condivisi sui social, El Koudri si è mostrato con un atteggiamento aggressivo, facendo riferimento a un’ostilità nei confronti di chi lo accusa di interferenze o di un “deep state” che gli impedirebbe di lavorare. Le prime informazioni hanno rivelato anche che, subito dopo l’attacco, si conosceva il suo passato psichiatrico, senza ulteriori specifiche.

Fin dalle prime ore successive all’attentato di Modena, di Samil El Koudri si conosceva il trascorso psichiatrico. Dal 2021 al 2024, infatti, è stato preso in carico da un centro di salute mentale. “Si presentò di sua spontanea volontà parlando di ‘ansia’”, ha spiegato al Corriere della sera Gianni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia. Nel 2023 gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e per un anno El Koudri ha proseguito le cure, per poi interromperle, decidendo “autonomamente di non partecipare più agli incontri per il sostegno psicologico. Venne contattato più volte ma aveva deciso di non aderire alle cure. Non si presentò più, una scelta che per legge chiunque può prendere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il deep state non mi lascia lavorare". I messaggi sui social e l'animo "aggressivo", spuntano nuovi dettagli su El Koudri

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