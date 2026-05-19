Il deep state non mi lascia lavorare I messaggi sui social e l' animo aggressivo contro le ragazze | spuntano nuovi dettagli su El Koudri

Dopo l’attentato avvenuto a Modena, sono emersi nuovi dettagli su Samil El Koudri, tra cui il suo passato psichiatrico. Nei giorni successivi, sui social sono comparsi messaggi in cui lamentava interferenze da parte di un presunto “deep state” e ha rivolto commenti aggressivi contro alcune ragazze. Le indagini hanno confermato che El Koudri aveva avuto precedenti legati alla salute mentale, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando i contenuti pubblicati online e il suo comportamento negli ultimi mesi.

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