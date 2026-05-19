Il deep state non mi lascia lavorare I messaggi sui social e l' animo aggressivo contro le ragazze | spuntano nuovi dettagli su El Koudri
Dopo l’attentato avvenuto a Modena, sono emersi nuovi dettagli su Samil El Koudri, tra cui il suo passato psichiatrico. Nei giorni successivi, sui social sono comparsi messaggi in cui lamentava interferenze da parte di un presunto “deep state” e ha rivolto commenti aggressivi contro alcune ragazze. Le indagini hanno confermato che El Koudri aveva avuto precedenti legati alla salute mentale, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando i contenuti pubblicati online e il suo comportamento negli ultimi mesi.
Fin dalle prime ore successive all’attentato di Modena, di Samil El Koudri si conosceva il trascorso psichiatrico. Dal 2021 al 2024, infatti, è stato preso in carico da un centro di salute mentale. “Si presentò di sua spontanea volontà parlando di ‘ansia’”, ha spiegato al Corriere della sera Gianni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia. Nel 2023 gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e per un anno El Koudri ha proseguito le cure, per poi interromperle, decidendo “autonomamente di non partecipare più agli incontri per il sostegno psicologico. Venne contattato più volte ma aveva deciso di non aderire alle cure. Non si presentò più, una scelta che per legge chiunque può prendere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Meditazione Guidata per Dormire SUBITO Sonno Profondo in 20 Minuti. Lascia Andare Tutto Stanotte!
Sullo stesso argomento
"Il deep state non mi lascia lavorare". I messaggi sui social e l'animo "aggressivo", spuntano nuovi dettagli su El KoudriFin dalle prime ore successive all’attentato di Modena, di Samil El Koudri si conosceva il trascorso psichiatrico.
Le email di Salim El Koudri all'università di Modena: "Voglio lavorare". Le frasi contro i cristiani e il "vostro gesù cristo" (in minuscolo)Il 27 aprile 2021 Salim El Koudri, il 31enne responsabile della tentata strage di Modena, inviò all'università di Modena una serie di email che...
Il deep state italiano non mi lascia lavorare e continua a perseguitarmi facebook
Il deep state non mi lascia lavorare. I messaggi sui social e l'animo aggressivo, spuntano nuovi dettagli su El KoudriGli sfoghi su Linkedin e le testimonianze descrivono il 31enne che ha falciato i passanti a Modena come inquietante: Abbiamo usato anche le maniere forti per dirgli di non disturbare le ragazze che ... msn.com
El Koudri, la diagnosi e il trattamento interrotto dopo 12 mesi. Il deep state italiano non mi lascia lavorare e continua a perseguitarmiIl soggetto manifesta stati d’ansia, alterazione dell’umore e incapacità di relazionarsi. Riferisce, inoltre, di non riuscire a trovare lavoro. Sin dal primo accesso al Centro di salute mentale di C ... corriere.it