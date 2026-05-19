Il corpo cambia il comfort resta | il deodorante studiato per gli sbalzi ormonali

Durante il ciclo mestruale, molte persone notano che la pelle diventa più sensibile e la sudorazione aumenta senza un motivo apparente. In questi momenti, il corpo reagisce a sbalzi ormonali che influenzano la produzione di sudore e la reattività della pelle. Per rispondere a queste esigenze, è stato sviluppato un deodorante specifico, pensato per offrire protezione e comfort durante le variazioni ormonali del ciclo. Il prodotto mira a mantenere la sensazione di freschezza, anche quando i cambiamenti fisiologici sono più evidenti.

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