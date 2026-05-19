Il corpo cambia il comfort resta | il deodorante studiato per gli sbalzi ormonali
Durante il ciclo mestruale, molte persone notano che la pelle diventa più sensibile e la sudorazione aumenta senza un motivo apparente. In questi momenti, il corpo reagisce a sbalzi ormonali che influenzano la produzione di sudore e la reattività della pelle. Per rispondere a queste esigenze, è stato sviluppato un deodorante specifico, pensato per offrire protezione e comfort durante le variazioni ormonali del ciclo. Il prodotto mira a mantenere la sensazione di freschezza, anche quando i cambiamenti fisiologici sono più evidenti.
C ’è un momento del mese in cui la pelle diventa più reattiva, la traspirazione aumenta senza una ragione apparente e il corpo sembra fare le cose per conto suo. Poi ce n’è un altro, qualche anno più avanti, in cui le vampate arrivano improvvise, il caldo si fa più intenso, la notte più difficile. Tutte le donne conoscono bene ciò che stiamo descrivendo. Non si tratta di episodi isolati: sono le fluttuazioni ormonali che, nel corso della vita, scandiscono il ritmo del corpo femminile. Un linguaggio che la pelle traduce, spesso, in calore e umidità fuori controllo. Ed è proprio qui che entra in gioco Lycia Balance, la linea studiata per accompagnare la donna in ogni fase ormonale con efficacia mirata e rispetto per la cute. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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