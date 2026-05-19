Il matrimonio tra l’Earl Charles Spencer e Cat Jarman si è svolto senza annunci ufficiali e lontano dai riflettori del palazzo reale. La cerimonia si è tenuta in modo discreto, senza partecipanti pubblici o comunicazioni ufficiali. Con questa unione, i Principi Harry e William hanno una nuova zia, poiché il matrimonio coinvolge il fratello della defunta madre di entrambi. La notizia è trapelata attraverso fonti non ufficiali, confermando la natura privata dell’evento.

La famiglia reale si allarga e i Principi Harry e William acquisiscono una zia nuova di zecca. In gran segreto, e ben lontano dal Palazzo, si è celebrato il matrimonio tra Earl Charles Spencer e Cat Jarman. Il fratello della compianta Lady Diana, che veste il titolo di Conte, è diventato marito per la quarta volta, accogliendo nella propria vita una discreta e coltissima professoressa in arrivo dagli Stati Uniti. Per lui non la terza, ma la quarta volta potrebbe essere quella buona. Il quarto matrimonio del Conte Spencer. “Ci sentiamo entrambi incredibilmente fortunati ad essere passati dall’essere colleghi, all’amicizia, fino ad arrivare a un amore e un legame profondi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Conte Spencer si è sposato per la quarta volta: chi è la nuova zia di William e Harry

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Inside Salisbury Cathedral: The Floating Cathedral with the Tallest Spire in Britain

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