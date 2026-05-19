Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni accede i riflettori sulle famiglie

Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 8.30, presso l'Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo, il convegno "La famiglia al centro: un bene comune", promosso dal Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. L'evento rappresenta un'occasione di riflessione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Il Vallo di Diano sotto i riflettori della ZDF: educare al rispetto contro la violenza di genere

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