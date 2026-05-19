Il consiglio approva la manovra da 3 milioni | fondi per strade eventi ma anche per asili nido e mercato ittico
Il consiglio comunale ha approvato una manovra di spesa pari a tre milioni di euro destinata a diversi settori della città. La somma copre interventi per il mantenimento delle strade, l’organizzazione di eventi estivi e l’acquisto di arredi per i nuovi asili nido. Una parte dei fondi sarà utilizzata anche per interventi sulla sicurezza urbana, la manutenzione dei fossi cittadini e il supporto agli alloggi popolari. Inoltre, sono previste assunzioni e interventi di manutenzione sul mercato ittico.
Tre milioni di euro tra nuove spese e investimenti per finanziare assunzioni, manutenzioni stradali, eventi estivi, arredi per i nuovi asili nido, sicurezza urbana e interventi sugli alloggi popolari, con una parte delle risorse sarà destinata anche alla manutenzione dei fossi cittadini, ai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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