Il Comune tiene per sé la sosta Gestione ‘in house’ l’accelerata

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Reggio ha deciso di gestire direttamente la sosta nelle strade cittadine, affidando la responsabilità a un settore interno. Questa scelta riguarda le modalità di organizzazione e controllo del parcheggio, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare l’efficienza. La giunta ha approvato un piano che prevede l’attivazione di una gestione diretta senza affidarsi a soggetti esterni. La decisione si inserisce in un percorso di riorganizzazione delle funzioni comunali legate alla mobilità.

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Il Comune di Reggio cambia marcia verso una gestione più unitaria della mobilità urbana. La giunta ha infatti approvato le linee di indirizzo per avviare il percorso che porterà alla costituzione di una gestione in house del servizio pubblico locale della sosta e dei servizi complementari per la mobilità. Contestualmente è stata trasmessa al Consiglio comunale la relazione prevista dalla normativa nazionale sui servizi pubblici locali. L’obiettivo dichiarato è superare l’attuale frammentazione nella gestione della sosta, rafforzando il coordinamento con le politiche di accessibilità, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. "La scelta di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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