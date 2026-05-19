Il Comune tiene per sé la sosta Gestione ‘in house’ l’accelerata

Il Comune di Reggio ha deciso di gestire direttamente la sosta nelle strade cittadine, affidando la responsabilità a un settore interno. Questa scelta riguarda le modalità di organizzazione e controllo del parcheggio, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare l’efficienza. La giunta ha approvato un piano che prevede l’attivazione di una gestione diretta senza affidarsi a soggetti esterni. La decisione si inserisce in un percorso di riorganizzazione delle funzioni comunali legate alla mobilità.

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