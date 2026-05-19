La partita di quarti di finale tra Victoria Libertas Pesaro e la squadra avversaria si avvicina, con i tifosi pronti a sostenere la propria squadra tra le mura della Vitrifrigo Arena. La squadra di Pesaro ha conquistato il secondo posto in regular season, garantendosi così il vantaggio del fattore campo. Il coach avversario ha sottolineato l’importanza di mantenere la giusta energia durante l’incontro, che rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre.

È la partita decisiva della serie di quarti di finale e la Victoria Libertas Pesaro avrà l’opportunità di giocarla tra le mura amiche della Vitrifrigo Arena grazie al secondo posto assoluto in regular season. "Ci attende la quinta sfida contro Rimini nell’arco di dieci giorni – dice Spiro Leka –. Sarà un match in cui conterà molto avere l’energia giusta. A livello tecnico sarà una partita molto impegnativa, dato che in queste quattro gare di serie playoff è emersa la nostra difficoltà a rimbalzo. Dovremo subire meno possibile sotto questo aspetto per cercare di portare la partita dalla nostra parte. Fondamentale sarà l’atteggiamento che dovrà essere almeno quello visto in gara4, con ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i box-out difensivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il coach avversario. Leka: "Conterà avere la giusta energia»

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