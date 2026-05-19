Il cinema umbro Una rete per il territorio

Un nuovo progetto nel settore cinematografico umbro mira a sviluppare un marchio audiovisivo regionale, coinvolgendo professionisti locali nella formazione. L’obiettivo è valorizzare le competenze del territorio attraverso iniziative che prevedono corsi e attività pratiche. La proposta si concentra sulla creazione di un’identità visiva e produttiva propria, per promuovere produzioni locali e rafforzare il settore cinematografico nella regione. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui partner o sui finanziamenti del progetto.

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