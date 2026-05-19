Il cinema umbro Una rete per il territorio
Un nuovo progetto nel settore cinematografico umbro mira a sviluppare un marchio audiovisivo regionale, coinvolgendo professionisti locali nella formazione. L’obiettivo è valorizzare le competenze del territorio attraverso iniziative che prevedono corsi e attività pratiche. La proposta si concentra sulla creazione di un’identità visiva e produttiva propria, per promuovere produzioni locali e rafforzare il settore cinematografico nella regione. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui partner o sui finanziamenti del progetto.
"Vogliamo creare un brand audiovisivo umbro con la formazione fatta dai professionisti del territorio. E con l’idea di approdare a una scuola di cinema articolata su più livelli". È un "messaggio di comunicazione e di alleanza strategica" quello andato in scena ieri pomeriggio al 110dieci Caffè di via Pascoli (nelle foto) dove la rete regionale dell’ Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri si è riunita per presentare le proprie attività di formazione sui linguaggi audiovisivi. L’incontro è nato da un’occasione concreta: il finanziamento stanziato da Adisu all’associazione perugina “Lavori in Corso“ per stage e laboratori rivolti a studenti universitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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