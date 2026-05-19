Il caso di Laura Ravetto ha portato alla luce una crescente agitazione all’interno della Lega, legata alle recenti evoluzioni nel gruppo alla Camera. Si parla di tensioni legate al nuovo corso adottato dalla formazione politica e di malumori diffusi tra alcuni membri. Questi aspetti sembrano riflettere una situazione interna complessa, che coinvolge diversi esponenti e posizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche del partito e le sue evoluzioni recenti.

Il 29 aprile scorso Matteo Salvini ha riunito i parlamentari della Lega per «ravvivare l’umore delle truppe», come ha detto poi il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Si è trattato di una sorta di discorso motivazionale, in cui il segretario ha indicato i prossimi obiettivi del partito e del governo, soffermandosi in particolare sulla legge elettorale, e ribadendo la sua convinzione che alle prossime elezioni politiche, nel 2027, la destra potrà di nuovo vincere. A dispetto di questo ottimismo di maniera, al termine dell’incontro e nei giorni successivi molti deputati e senatori hanno però espresso grosse perplessità sulla linea indicata dal leader. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il caso di Laura Ravetto rivela la grande agitazione che c’è dentro la Lega

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