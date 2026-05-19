Il sindaco ha visitato il sottopasso di via Milano per verificare lo stato dei lavori. Durante il sopralluogo, ha dichiarato che entro la fine della settimana si aspetta la consegna dell’opera. In caso contrario, ha annunciato che prenderà provvedimenti. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le autorità e gli appaltatori coinvolti nei lavori. La questione riguarda la consegna del sottopasso, che ancora non è stato aperto al pubblico.

Il sindaco Davide Serranò ha effettuato un sopralluogo al sottopasso di via Milano: "Entro la fine della settimana chiediamo la consegna dell’opera, altrimenti agiremo di conseguenza". I lavori del sottopasso sono terminati da tempo e, nonostante l’area non sia ancora stata ufficialmente aperta, spesso viene già utilizzata da ciclisti e pedoni. Resta comunque interdetto il transito a qualsiasi veicolo o persona. "Il nostro ufficio tecnico e la polizia locale – ha spiegato il sindaco – stanno verificando le condizioni necessarie per poter prendere in carico la strada e aprirla definitivamente al paese. Tuttavia, tutto dipende ancora dal collaudo definitivo del ponte ferroviario che si trova sopra il sottopasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso del sottopasso di via Milano. Arriva l’ultimatum del sindaco

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