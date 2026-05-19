Il caregiver inconsapevole | dal 27 maggio nuovi gruppi lidap per curare l' ansia di chi cura
Per la prima volta LIDAP ODV (Lega Italiana contro i Disturbi d'Ansia, d'Agorafobia e di Attacchi di Panico) dedica ai caregiver familiari nuovi gruppi guidati di auto mutuo aiuto, nati nell'ambito del progetto "Il Caregiver inconsapevole", realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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