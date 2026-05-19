Il cardinale Baldo Reina a Palermo per l' ordinazione presbiterale di don Vito Mangano
Palermo si appresta ad accogliere il cardinale Baldo Reina, che arriverà in città per presiedere l’ordinazione presbiterale di don Vito Mangano. Reina, che riveste il ruolo di vicario di Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma, sarà presente in occasione di questa cerimonia religiosa. La visita del cardinale rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara a partecipare alla celebrazione prevista nelle prossime ore.
Palermo si prepara ad accogliere il cardinale Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma. Una giornata di festa, preghiera e condivisione per tutta la famiglia salesiana all'istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo. Giovedì 21 maggio, alle 18, il cardinale Reina, infatti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Due agrigentini con il Papa per la visita alla parrocchia di Ponte Mammolo: concelebrano Baldo Reina e Giuseppe ArgentoCi saranno due presenze importanti, legate alla provincia di Agrigento, tra i rappresentanti della Chiesa che prenderanno parte alla visita di Papa...
Un anno con Papa Leone, card. Baldo Reina: “È un pastore con una visione di Chiesa”Il ruolo di Roma, la diocesi del Papa, e le sfide che attendono la Chiesa nelle parole del card.
Venerdì #8maggio la presentazione della ricerca sui Nuovi italiani con il cardinale vicario Baldo Reina. x.com
Con grande gioia, annunciamo alla comunità parrocchiale, che il prossimo giovedì 28 maggio avremo la visita pastorale del nostro Cardinal Vicario Baldo Reina. S.Em. il Cardinale è il Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e porta la presenz facebook
Vicario di Papa Leone XIV a Palermo per ordinazione sacerdoteIl cardinale Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma, sarà il 21 maggio a Palermo per presiederà la celebrazione eucaristica in cui sarà ordinato sacerdote […] ... blogsicilia.it
Chiusa dal cardinale Baldo Reina la porta Santa di San Giovanni in LateranoSi è inginocchiato davanti alla porta santa della basilica di San Giovanni in Laterano l’ha chiusa. Era stato proprio lui, Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina il 29 dicembre dello ... rainews.it