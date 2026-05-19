Il cane infernale | spettacolo d’arte di burattini gratuito

Uno spettacolo d’arte di burattini gratuito sta per arrivare a Slow Mill!Giuseppe Verdi e Richard Wagner durante una passeggiata in città discutono di melodramma e tragedia. Il Maestro si accalora un po’ troppo andandosene in malo modo e così Wagner decide di dare una lezione a lui e a tutta la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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