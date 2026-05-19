Il candidato sindaco Padovani tra le aziende agricole | focus su intelligenza artificiale e fondi

Il settore agricolo di Faenza ha visto questa settimana una serie di visite e incontri ufficiali, con la partecipazione del candidato sindaco Gabriele Padovani, del deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti e di altri rappresentanti istituzionali. Le discussioni si sono concentrate su temi come l’uso dell’intelligenza artificiale nelle aziende agricole e la disponibilità di fondi pubblici destinati al settore. L’obiettivo degli incontri è stato quello di fare il punto sulle opportunità di sviluppo e innovazione per le aziende agricole locali.

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Il settore agricolo faentino è stato al centro di una serie di visite istituzionali e incontri sul territorio che hanno coinvolto il candidato sindaco Gabriele Padovani, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera Mauro Malaguti e il consigliere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La questione tra il Pentagono e le aziende di intelligenza artificiale, dall’inizioIl dipartimento della difesa statunitense vuole massima libertà nell’uso delle migliori tecnologie: OpenAI e Anthropic hanno idee diverse su quanto... Amministrative. Padovani firma tre dichiarazioni d’intenti per alluvione, commercio, palio e Città dei MotoriDomenica sera, sotto la Torre dell’Orologio, incontro pubblico organizzato dalla coalizione a sostegno di Gabriele Padovani Sindaco. L'evento ha visto il candidato confrontarsi con l'onorevole Ilaria ... ravennawebtv.it Tre proposte di legge per Faenza. Padovani: Strumenti concretiLe ha consegnate il candidato sindaco di Area Liberale e FdI alla deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo ... msn.com