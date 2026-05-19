Il calcio rivendica la sua centralità | la dura replica di Simonelli ai critici

Negli ultimi giorni, lo sport italiano ha vissuto un acceso dibattito a causa di una sovrapposizione di orari tra eventi di calcio e altre discipline. La questione ha portato a confronti tra le parti coinvolte, che hanno espresso opinioni contrastanti sulla gestione degli orari e sulla priorità da assegnare alle diverse specialità sportive. La discussione si è concentrata sulle decisioni prese dagli organizzatori e sulle possibili ripercussioni per le squadre e gli spettatori.

Negli ultimi giorni lo sport italiano ha aperto grandi discussioni per una semplice sovrapposizione di orari. Lo scontro tra calcio e istituzioni varie, iniziato dopo la concomitanza tra il derby capitolino e la finale degli Internazionali d’Italia, si è rivelato una vera e propria battaglia politica. Di fronte alle accuse di disorganizzazione il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha scelto la linea della fermezza. Le polemiche legate alla gestione delle date del campionato vengono così smontate punto per punto, sottolineando come due manifestazioni di rilievo internazionale si siano svolte in totale armonia a Roma, senza causare alcun disagio sul fronte della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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