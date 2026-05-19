Il brasiliano Ricardo Tutilo è il nuovo tecnico del Messina Futsal

Ricardo Tutilo è stato annunciato come nuovo allenatore del Messina Futsal. La squadra parteciperà al campionato di Serie A2 di calcio a 5 nella prossima stagione, competizione appartenente alla categoria Élite. La nomina dell’allenatore brasiliano è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. Tutilo prende il posto precedente e guiderà il team nelle prossime partite ufficiali. La squadra si prepara così ad affrontare il nuovo campionato con un nuovo staff tecnico.

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