Il brasiliano Ricardo Tutilo è il nuovo tecnico del Messina Futsal

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricardo Tutilo è stato annunciato come nuovo allenatore del Messina Futsal. La squadra parteciperà al campionato di Serie A2 di calcio a 5 nella prossima stagione, competizione appartenente alla categoria Élite. La nomina dell’allenatore brasiliano è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. Tutilo prende il posto precedente e guiderà il team nelle prossime partite ufficiali. La squadra si prepara così ad affrontare il nuovo campionato con un nuovo staff tecnico.

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Ricardo Tutilo è il nuovo allenatore del Messina Futsal, che disputerà, nella prossima stagione, il campionato Élite di Serie A2 di calcio a 5. Tecnico brasiliano ed ex giocatore approda sulla panchina giallorossa dopo la recente esperienza alla guida del Marsala Futsal 2012, dove si è confermato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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