Il Biodistretto guarda il mare | a Fiumicino il biologico incontra turismo e territorio

A Fiumicino, il Biodistretto Etrusco Romano ETS ha avviato una serie di incontri pubblici per promuovere i propri prodotti biologici. Il progetto TERSA, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dato il via a queste iniziative. L’obiettivo è avvicinare il pubblico al mondo del biologico e rafforzare il legame tra territorio e turismo locale. Gli incontri si svolgono in diverse location e prevedono presentazioni e degustazioni dedicate ai prodotti del Biodistretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui