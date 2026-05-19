Il Biodistretto guarda il mare | a Fiumicino il biologico incontra turismo e territorio

Da cdn.ilfaroonline.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiumicino, il Biodistretto Etrusco Romano ETS ha avviato una serie di incontri pubblici per promuovere i propri prodotti biologici. Il progetto TERSA, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dato il via a queste iniziative. L’obiettivo è avvicinare il pubblico al mondo del biologico e rafforzare il legame tra territorio e turismo locale. Gli incontri si svolgono in diverse location e prevedono presentazioni e degustazioni dedicate ai prodotti del Biodistretto.

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Il Biodistretto Etrusco Romano ETS, nell’ambito del progetto TERSA, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha iniziato a proporre una serie di incontri pubblici per promuovere i suoi straordinari prodotti. TERSA, acronimo del Territorio del Biodistretto Etrusco Romano per la Sostenibilità Ambientale, è stato uno progetti vincitori dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per favorire le forme di produzione agricole a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica. Le attività sono iniziate nel gennaio 2025 e termineranno a dicembre 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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