Il 19 maggio si celebra la Giornata dell’allattamento, un momento dedicato all'importanza del latte materno. In Toscana, sono diverse le strutture che offrono punti di raccolta per la donazione di latte umano, un gesto che può fare la differenza per neonati prematuri o con esigenze cliniche particolari. Nonostante i progressi della medicina perinatale, il latte materno rimane un elemento fondamentale per la nutrizione dei più piccoli, e le donazioni rappresentano un contributo prezioso per molte famiglie.

Firenze, 19 maggio 2026 - In un’epoca in cui la medicina perinatale ha raggiunto livelli molto avanzati, il latte umano continua a essere considerato un alimento insostituibile, soprattutto per i neonati prematuri o con condizioni cliniche complesse. Le Banche del Latte Umano (Blud), dove viene raccolto, trattato e conservato il latte donato da mamme donatrici, costituiscono, quindi, un ponte fondamentale tra il bisogno e la disponibilità di questa preziosa risorsa. Le banche del latte umano in Toscana La Rete regionale delle banche del latte umano donato (Re.Blud), prima in Italia, è costituita da Banche che hanno sede presso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 19 maggio è la Giornata dell’allattamento: dove donarlo in Toscana

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