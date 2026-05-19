Ikea porta il fotovoltaico sociale a Santarcangelo Energia pulita per 24 famiglie

Da riminitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santarcangelo, Ikea ha installato un impianto fotovoltaico da circa 20 kilowatt in un condominio, destinato a fornire energia pulita a 24 famiglie. Complessivamente, l’impianto servirà 66 condomini, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile. L’installazione fa parte di un progetto di fotovoltaico sociale, volto a distribuire energia sostenibile tra più nuclei abitativi. L’impianto è stato realizzato con l’obiettivo di offrire un beneficio diretto alle famiglie coinvolte.

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Un condominio, un impianto da quasi 20 kilowatt di potenza che genererà energia pulita, 24 famiglie e 66 condomini totali che ne beneficeranno. Si presenta così, con alle spalle già esperienze in Toscana e Sicilia, il nuovo impianto di fotovoltaico sociale realizzato grazie al sostegno di Ikea. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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