Ikea licenzia 850 lavoratori tra i motivi c’è anche la guerra in Iran

Ikea ha comunicato il licenziamento di circa 850 lavoratori in tutto il mondo come parte di una riorganizzazione aziendale. Tra le ragioni indicate, ci sono anche le conseguenze della guerra in Iran. L'azienda ha inoltre illustrato un piano di ristrutturazione che coinvolge diverse aree operative e si traduce in cambiamenti significativi per il personale. La decisione è stata resa nota ufficialmente attraverso comunicati aziendali e annunci pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui