Ikea licenzia 850 lavoratori tra i motivi c’è anche la guerra in Iran
Ikea ha comunicato il licenziamento di circa 850 lavoratori in tutto il mondo come parte di una riorganizzazione aziendale. Tra le ragioni indicate, ci sono anche le conseguenze della guerra in Iran. L'azienda ha inoltre illustrato un piano di ristrutturazione che coinvolge diverse aree operative e si traduce in cambiamenti significativi per il personale. La decisione è stata resa nota ufficialmente attraverso comunicati aziendali e annunci pubblici.
Ikea ha annunciato una nuova riorganizzazione globale con un piano che prevede circa 850 licenziamenti. I lavoratori fanno parte dell’Inter Ikea, società che controlla il franchising del marchio svedese nel mondo. La decisione arriva in una fase definita dal gruppo “più instabile e imprevedibile”, caratterizzata da consumi in rallentamento, inflazione ancora elevata e pressione sui costi. Ikea lavoratori licenziati, nessun piano per l’Italia. Secondo quanto anticipato da Reuters, i licenziamenti riguarderanno principalmente le funzioni amministrative e corporate di Inter Ikea. Circa 300 posti verranno eliminati in Svezia, centro storico delle attività del gruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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