Il tecnico ha comunicato la sua intenzione di lasciare la squadra, portando alla fine del suo incarico. La decisione è stata presa dopo alcune settimane di trattative e discussioni con la società. Secondo le fonti, il club ha scelto di rescindere il contratto e risparmiare circa 18 milioni di euro che sarebbero stati destinati al pagamento degli stipendi residui. La separazione tra le parti si concretizza in un momento di transizione per il team, che ora dovrà individuare un nuovo allenatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI — Antonio Conte ha deciso. Stavolta senza ripensamenti, senza colpi di scena e senza margini per ulteriori trattative. L’allenatore salentino lascerà il Napoli al termine della stagione, chiudendo il proprio ciclo dopo due anni ricchi di successi ma anche di tensioni e logoramento. È questo lo scenario raccontato da Il Mattino, secondo cui il tecnico avrebbe già comunicato definitivamente la propria scelta ad Aurelio De Laurentiis. Secondo Il Mattino, Conte rinuncerà anche al terzo anno di contratto e ai circa 18 milioni lordi complessivi previsti per sé e per il suo staff fino al 2027. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - II Mattino: “Napoli-Conte, è addio. Il club risparmia 18 milioni”

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Antonio Conte lascia il Napoli con un anno danticipo: la missione è conclusa

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Il Mattino non ha dubbi: #Conte andrà via da #Napoli x.com

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