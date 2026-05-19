IA in sanità | algoritmi e automazione per gestire farmaci e costi
Negli ospedali, l'uso dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffuso per ottimizzare la gestione dei farmaci e ridurre i costi. Sono stati sviluppati algoritmi che supportano i medici nel prevenire errori nelle prescrizioni, specialmente per i pazienti che assumono più farmaci contemporaneamente. Inoltre, vengono impiegati strumenti digitali per migliorare l'organizzazione logistica nelle strutture sanitarie, facilitando la gestione delle scorte e delle consegne. Questi sistemi si integrano nei processi quotidiani per aumentare l’efficienza complessiva.
? Domande chiave Come può l'IA prevenire errori nelle prescrizioni per i pazienti politerapici?. Quali strumenti digitali stanno già trasformando la logistica dei policlinici?. Perché la supervisione umana resta indispensabile contro i bias degli algoritmi?. Come cambierà il ruolo del farmacista con l'integrazione dei nuovi software?.? In Breve Mecozzi, Cavaliere ed Ugo Trama coordinano il corso nazionale a Roma.. Pani approfondisce l'automazione logistica per i policlinici universitari.. Pisanelli e Meini analizzano software per interazioni farmacologiche e poli-terapia.. Cabitza illustra piattaforme operative come Dynamed, Tonic, Prof. Valmed e MedQuestio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
IA in Sanità - intervento di Franca Camplone - Presidente Federmanager Abruzzo e Molise
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