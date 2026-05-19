IA in sanità | algoritmi e automazione per gestire farmaci e costi

Negli ospedali, l'uso dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffuso per ottimizzare la gestione dei farmaci e ridurre i costi. Sono stati sviluppati algoritmi che supportano i medici nel prevenire errori nelle prescrizioni, specialmente per i pazienti che assumono più farmaci contemporaneamente. Inoltre, vengono impiegati strumenti digitali per migliorare l'organizzazione logistica nelle strutture sanitarie, facilitando la gestione delle scorte e delle consegne. Questi sistemi si integrano nei processi quotidiani per aumentare l’efficienza complessiva.

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? Domande chiave Come può l'IA prevenire errori nelle prescrizioni per i pazienti politerapici?. Quali strumenti digitali stanno già trasformando la logistica dei policlinici?. Perché la supervisione umana resta indispensabile contro i bias degli algoritmi?. Come cambierà il ruolo del farmacista con l'integrazione dei nuovi software?.? In Breve Mecozzi, Cavaliere ed Ugo Trama coordinano il corso nazionale a Roma.. Pani approfondisce l'automazione logistica per i policlinici universitari.. Pisanelli e Meini analizzano software per interazioni farmacologiche e poli-terapia.. Cabitza illustra piattaforme operative come Dynamed, Tonic, Prof. Valmed e MedQuestio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA in sanità: algoritmi e automazione per gestire farmaci e costi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IA in Sanità - intervento di Franca Camplone - Presidente Federmanager Abruzzo e Molise Sullo stesso argomento Leggi anche: Ia, De Angelis (Siiam): "Automazione preziosa per alleggerire la burocrazia nella sanità" IA nelle redazioni: l’80% dei giornalisti usa l’automazione? Cosa sapere L'80% dei giornalisti utilizza l'intelligenza artificiale nelle redazioni secondo il report Journalism 2026. Sanità, dalla logistica ai report di Hta: Ia strumento a portata di farmacia ospedalieraLa due giorni Opportunità e prospettive dell’Intelligenza Artificiale in Sanità, Corso nazionale promosso a Roma da Sifo ... dire.it Quali industrie stanno adottando l'Intelligenza Artificiale Agente più velocemente in questo momento? reddit App anti-lista d'attesa e magazzini smart, premiati 6 progetti per l'la in sanitàDalla app che permette di gestire meglio le scorte di farmaci in magazzino o l'occupazione della sala operatoria a quella per ridurre le liste d'attesa riducendo il numero di chi all'ultimo non si pre ... ansa.it