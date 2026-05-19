IA e biomeccanica a Bergamo | nasce il nuovo centro per il movimento
A Bergamo è stato inaugurato un nuovo centro dedicato allo studio del movimento, che combina intelligenza artificiale e biomeccanica. Il laboratorio utilizza tecnologie avanzate per analizzare i modelli di movimento degli atleti e valutare i rischi di infortuni. Tra gli strumenti impiegati ci sono sensori ad alta precisione e sistemi di elaborazione dati in tempo reale. Il centro si propone di sviluppare metodi innovativi per migliorare le prestazioni e la prevenzione degli infortuni nello sport.
? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale prevenire gli infortuni degli atleti?. Quali tecnologie specifiche userà il laboratorio per analizzare il movimento?. Chi coordinerà le ricerche scientifiche all'interno del nuovo centro?. In che modo i dati raccolti miglioreranno la riabilitazione dei pazienti?.? In Breve Investimento totale di 550 mila euro tra Fondazione Anthem e progetto Most.. Coordinamento scientifico affidato alla professoressa Elena Bergamini dell'Università di Bergamo.. Sede operativa presso il Cus Bergamo di Dalmine con orari 8:00-16:30.. Analisi tramite sensori inerziali, sistemi optoelettronici e monitoraggio attività cerebrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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