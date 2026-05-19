IA e biomeccanica a Bergamo | nasce il nuovo centro per il movimento

A Bergamo è stato inaugurato un nuovo centro dedicato allo studio del movimento, che combina intelligenza artificiale e biomeccanica. Il laboratorio utilizza tecnologie avanzate per analizzare i modelli di movimento degli atleti e valutare i rischi di infortuni. Tra gli strumenti impiegati ci sono sensori ad alta precisione e sistemi di elaborazione dati in tempo reale. Il centro si propone di sviluppare metodi innovativi per migliorare le prestazioni e la prevenzione degli infortuni nello sport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui