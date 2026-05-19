i treni dei desideri

Negli ultimi giorni, il focus del dibattito sui trasporti in Emilia-Romagna si è spostato sugli aeroporti, con particolare attenzione ai piccoli scali come Rimini, Forlì e Parma. La Regione ha messo in atto una serie di incentivi per cercare di aumentare il traffico aereo in queste strutture. La discussione pubblica si è concentrata sulla strategia adottata per rafforzare il ruolo degli aeroporti locali, senza coinvolgimento di altri mezzi di trasporto.

In Emilia-Romagna nelle ultime settimane il dibattito sui trasporti si è concentrato soprattutto sugli aeroporti, con la Regione che attraverso una serie di incentivi sta cercando di potenziare il traffico nei piccoli aeroporti, come Rimini, Forlì e Parma. Giusto e corretto, però non va dimenticato che uno scalo aeroportuale vive e cresce se è inserito in una rete integrata con la viabilità stradale e con quella ferroviaria. Ed è quello che ancora manca in regione, purtroppo. Vero, l’alta velocità ferroviaria ha permesso viaggi più rapidi da Bologna a Milano e Firenze, con uno sviluppo di Reggio Emilia grazie alla stazione Mediopadana. Però resta ancora tutto lento verso la costa Adriatica, dove certo Forlì chiede la stazione ad alta velocità, ma dove i binari dall'Emilia alla Romagna sono ancora ferma a tanti anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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