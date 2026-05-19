I Tiromancino in concerto al teatro Morlacchi

I Tiromancino saranno protagonisti di due concerti durante la stagione Tourné, uno a Perugia e uno ad Assisi, al teatro Morlacchi. La band presenta un repertorio che combina musica dal vivo e momenti di comicità, coinvolgendo il pubblico con un'esibizione che alterna brani noti e nuove interpretazioni. I concerti si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e rappresentano un appuntamento musicale atteso nella regione. La data di Perugia precede quella di Assisi, entrambe caratterizzate da un’atmosfera conviviale e partecipata.

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