I Tiromancino in concerto al teatro Morlacchi

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Tiromancino saranno protagonisti di due concerti durante la stagione Tourné, uno a Perugia e uno ad Assisi, al teatro Morlacchi. La band presenta un repertorio che combina musica dal vivo e momenti di comicità, coinvolgendo il pubblico con un'esibizione che alterna brani noti e nuove interpretazioni. I concerti si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e rappresentano un appuntamento musicale atteso nella regione. La data di Perugia precede quella di Assisi, entrambe caratterizzate da un’atmosfera conviviale e partecipata.

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Grande musica e ironia travolgente per la stagione Tourné con un doppio appuntamento tra Perugia e Assisi. Giovedì alle 21 al teatro Morlacchi l’attesa è tutta per la data umbra di “Quando meno me lo aspetto Tour”, il concerto dei Tiromancino capitanati da Federico Zampaglione (nella foto), sull’onda del nuovo album “Quando meno me lo aspetto. Un viaggio intimo attraverso nuove atmosfere sonore in cui sarà riservato molto spazio alla chitarra, con un repertorio continuamente rinnovato che alterna i grandi classici, tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, “Immagini che lasciano il segno” ai nuovi brani. "Avevo giurato e spergiurato che non avrei più fatto nuovi album, e per un po’ è stato davvero così – dice Federico Zampaglione – Poi la vita ha deciso al posto mio, portandomi nuove canzoni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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