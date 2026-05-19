In Asia, ci sono preoccupazioni riguardo a un possibile incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina, considerato come un segnale di confronto tra le due potenze. Le discussioni si concentrano anche sulla vendita di armi a Taiwan, vista da alcuni come uno strumento negoziale nei rapporti con Pechino. La regione osserva con attenzione gli sviluppi, considerando la vastità e la complessità delle relazioni tra i due paesi. L’attenzione si concentra sui segnali che potrebbero influenzare la stabilità nell’area.

Nord Sud Ovest Est Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping ha amplificato i dubbi sulla stabilità delle garanzie americane nella regione. Dalle ambiguità su Taiwan alla possibilità di usare le vendite di armi come leva negoziale, fino alle reazioni immediate di Giappone e Corea del sud, il summit alimenta la sensazione che nel rapporto tra le due superpotenze (che la Casa bianca definisce G2) tutto sia improvvisamente negoziabile. Nord Sud Ovest Est Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping ha amplificato i dubbi sulla stabilità delle garanzie americane nella regione. Dalle ambiguità su Taiwan alla possibilità di usare le vendite di armi... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I timori asiatici sul G2 di Trump e Xi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Heightened tensions in West Asia | DD India

Sullo stesso argomento

Trump e Xi a Pechino: il rischio di un nuovo ordine mondiale G2? Domande chiave Come potrà l'Europa evitare di diventare irrilevante tra i due giganti? Quali nuovi accordi tecnici potrebbero stabilizzare le...

Leggi anche: Stati Uniti-Cina, il G2 senza grandi risultati: cosa potrebbe succedere dopo l'incontro tra Trump e Xi

Il Giappone e la Cina guidano il ritiro dei governi stranieri dai Treasury statunitensi mentre le conseguenze della guerra del Golfo alimentano timori valutari reddit

Le Borse asiatiche hanno chiuso in modo contrastante, influenzate dai timori che possano riprendere le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha infatti giudicato insoddisfacente la proposta di pace avanzata da Teheran,... x.com

Le borse scendono e il petrolio sale dopo l'avvertimento di Trump all'IranI mercati globali sono diventati più cauti e i prezzi del petrolio sono saliti dopo che il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che il tempo per raggiungere un accordo stava per finire, aumenta ... msn.com

L’oro è stabile prima del vertice Trump-Xi; pesano i timori sull’inflazioneL’oro, tradizionalmente considerato una copertura contro l’incertezza geopolitica, ha trovato un certo sostegno nelle persistenti preoccupazioni legate al conflitto in Medio Oriente e alle ... it.investing.com