I sub specialisti hanno riferito che le grotte in cui si sono svolti i recenti interventi presentano spazi molto angusti e oscuri, rendendo le operazioni particolarmente difficili. Le Maldive sono state indicate come una delle località più complicate per le imprese di salvataggio subacqueo, a causa delle condizioni ambientali. La Divers Alert Network, da circa quattro decenni attiva nel campo della gestione delle emergenze e della sicurezza in ambito subacqueo, opera a livello internazionale, inclusa questa regione. La fondazione fornisce supporto e consulenza nelle operazioni di soccorso.

Roma, 19 maggio 2026 – Laura Marroni, Ceo di Dan Europe: come opera la vostra Fondazione? “Divers Alert Network da 40 anni è specializzata nella gestione delle emergenze e nella sicurezza subacquea nel mondo”. Come si stanno svolgendo le operazioni alle Maldive? "Abbiamo inviato un team di tre subacquei tecnici finlandesi, professionisti che conosciamo bene e che hanno una vastissima esperienza internazionale in esplorazioni profonde e recuperi in ambienti ostruiti. La nostra priorità assoluta è garantire la totale sicurezza delle operazioni e dei soccorritori stessi. Ieri il team ha effettuato con successo la prima immersione per esplorare la cavità e localizzare le vittime”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I sub specialisti: “In quella grotta spazi angusti e oscuri. Alle Maldive impresa complicatissima”

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