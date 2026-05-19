I ragazzi del freestyle in municipio | Marsala Bars chiediamo spazio

Durante una riunione del Consiglio comunale, alcuni giovani legati al mondo del freestyle si sono seduti tra il pubblico, ascoltando i lavori in corso. Poco prima, avevano chiesto uno spazio dedicato al loro modo di esprimersi, con un messaggio diretto rivolto agli amministratori. La scena si è svolta in un contesto in cui si discuteva di iniziative culturali e di spazi urbani, mentre i ragazzi manifestavano la loro presenza e le loro richieste senza interventi ufficiali.

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Sono arrivati sedendosi tra il pubblico del Consiglio comunale mentre nell’aula di Monza si discuteva proprio di loro. I ragazzi dei Marsala Bars, il collettivo di freestyle che da mesi anima il giovedì sera di via Marsala 24, l’altro ieri hanno fatto il loro ingresso a Palazzo civico dopo il caso esploso nei giorni scorsi, quando la polizia di Stato sabato sera ha invitato a sgomberare la piazza per motivi di ordine pubblico. E così il fenomeno musicale giovanile del momento è diventato improvvisamente un tema politico. Nato quasi spontaneamente nello slargo accanto alla Coop, il progetto in cinque mesi è cresciuto fino a trasformarsi in un appuntamento fisso capace di richiamare pubblico da tutta Monza, dalla Brianza, da Milano e perfino da città come Torino e Genova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I ragazzi del freestyle in municipio: "Marsala Bars, chiediamo spazio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gruppo di freestyler sgomberato, il caso Marsala Bars in Comune: “Questi ragazzi vanno supportati”Monza, 14 maggio 2026 – Rime a effetto – punchline in gergo musicale – sopra a un beat su cui improvvisare, sotto lo sguardo e l’acclamazione del... Montemesola, una casetta del libro davanti al Municipio: nasce lo spazio per lo scambio gratuitoTarantini Time QuotidianoUn piccolo presidio di lettura aperto a tutti prende vita nel centro di Montemesola. I ragazzi del freestyle in municipio: Marsala Bars, chiediamo spazioIl gruppo spontaneo raduna centinaia di appassionati al giovedì sera ma è stato sgomberato dalla polizia. Il consigliere Paolo Piffer: La politica dovrebbe sostenere realtà alternative sane al disagi ... ilgiorno.it Gruppo di freestyler sgomberato, il caso Marsala Bars in Comune: Questi ragazzi vanno supportatiLe performance del collettivo fermate dalla polizia, i protagonisti: promuoviamo serate divertenti e coinvolgenti. La solidarietà del consigliere Piffer, mentre le assessore Fumagalli e Bettin voglion ... msn.com