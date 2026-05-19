I ragazzi del freestyle in municipio | Marsala Bars chiediamo spazio
Durante una riunione del Consiglio comunale, alcuni giovani legati al mondo del freestyle si sono seduti tra il pubblico, ascoltando i lavori in corso. Poco prima, avevano chiesto uno spazio dedicato al loro modo di esprimersi, con un messaggio diretto rivolto agli amministratori. La scena si è svolta in un contesto in cui si discuteva di iniziative culturali e di spazi urbani, mentre i ragazzi manifestavano la loro presenza e le loro richieste senza interventi ufficiali.
Sono arrivati sedendosi tra il pubblico del Consiglio comunale mentre nell’aula di Monza si discuteva proprio di loro. I ragazzi dei Marsala Bars, il collettivo di freestyle che da mesi anima il giovedì sera di via Marsala 24, l’altro ieri hanno fatto il loro ingresso a Palazzo civico dopo il caso esploso nei giorni scorsi, quando la polizia di Stato sabato sera ha invitato a sgomberare la piazza per motivi di ordine pubblico. E così il fenomeno musicale giovanile del momento è diventato improvvisamente un tema politico. Nato quasi spontaneamente nello slargo accanto alla Coop, il progetto in cinque mesi è cresciuto fino a trasformarsi in un appuntamento fisso capace di richiamare pubblico da tutta Monza, dalla Brianza, da Milano e perfino da città come Torino e Genova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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