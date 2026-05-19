I profumi arabi dall' appeal ammaliante e persistente sono la tendenza che non ti aspetti

Negli ultimi tempi, i profumi arabi stanno guadagnando popolarità grazie alla loro intensità e persistenza. Queste fragranze si distinguono per la loro capacità di rimanere sulla pelle a lungo, offrendo un’esperienza olfattiva che cambia nel tempo. La tendenza si fa strada nel mercato delle fragranze, portando con sé una nuova percezione di profondità e ricchezza aromatiche. La loro diffusione sta influenzando le preferenze dei consumatori e il settore delle profumerie.

«La profumeria araba è radicata nel rituale, nell'atmosfera e nella presenza personale. Tradizionalmente, i profumi nella regione erano a base oleosa, gli attar o composizioni altamente concentrate, pensate per durare molte ore, a volte persino giorni. Caratteristiche che li rendono persistenti e adatti con il clima caldo», spiegano Muatasim Al Hinai, Muadh Al Sinawi e Ahmed Al Esri, founder del brand Oman Luxury. «A differenza di molte fragranze occidentali che privilegiano freschezza e diffusione discreta, i profumi arabi in generale spesso celebrano la ricchezza con note di oud, incenso, ambra e spezie. Ingredienti che esprimono naturalmente intensità e carattere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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I profumi arabi che mi hanno conquistata (e che non smetto di indossare)

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