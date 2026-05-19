I pavoni di Punta Marina nelle foto di Nicolas Brunetti | La convivenza è possibile si lamentano in pochi

Un fotografo ha documentato la presenza dei pavoni a Punta Marina, condividendo immagini che mostrano un'invasione di questi uccelli nella zona. Le foto sono state pubblicate anche su testate estere, attirando l'attenzione internazionale. Brunetti ha commentato che la convivenza tra persone e pavoni è possibile, aggiungendo che sono pochi coloro che si lamentano per questa situazione. La presenza dei pavoni ha suscitato diverse reazioni tra gli abitanti e visitatori della località.

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