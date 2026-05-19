I pavoni di Punta Marina nelle foto di Nicolas Brunetti | La convivenza è possibile si lamentano in pochi
Un fotografo ha documentato la presenza dei pavoni a Punta Marina, condividendo immagini che mostrano un'invasione di questi uccelli nella zona. Le foto sono state pubblicate anche su testate estere, attirando l'attenzione internazionale. Brunetti ha commentato che la convivenza tra persone e pavoni è possibile, aggiungendo che sono pochi coloro che si lamentano per questa situazione. La presenza dei pavoni ha suscitato diverse reazioni tra gli abitanti e visitatori della località.
Nicolas Brunetti ha voluto testimoniare la vita coi pavoni di Punta Marina, senza allarmismi. Le sue foto dell'invasione sono state riprese dalla stampa estera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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