I numeri di Per sempre sì di Sal Da Vinci post-Eurovision 2026 | il successo in Lituania e la risalita in radio
A pochi giorni dalla finale dell'Eurovision Song Contest 2026, è interessante analizzare i numeri e l'evoluzione di "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci: il brano risale in radio in Italia, ma soprattutto conquista il secondo posto nella Top 50 Lituania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sal Da Vinci - Per Sempre Sì (LIVE) | Italy | First Semi-Final | Eurovision 2026
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