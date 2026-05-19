I Mutoid | Vogliamo restare qui Il loro futuro si decide in consiglio

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mutoid hanno dichiarato di voler rimanere a Santarcangelo, sottolineando che le loro vite e la loro arte sono legate a questa comunità. La decisione sul loro futuro sarà presa in un prossimo consiglio, dove si discuterà la possibilità di continuare a operare nella stessa località. La band ha espresso chiaramente il desiderio di mantenere il legame con il territorio e le persone che vi vivono. La questione rimane aperta fino alla convocazione dell'incontro ufficiale.

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"Vogliamo restare a Santarcangelo. Le nostre vita, la nostra arte sono qui. Ci sentiamo parte della comunità". I Mutoid incrociano le dita e sperano. Stasera alcuni di loro saranno in consiglio comunale, per assistere al voto sulla delibera che dovrebbe regolarizzare – una volta per tutte – il campo degli artisti. Nella stessa sala dove i Mutoid nel 2020 hanno ricevuto l’Arcangelo d’oro, la massima onorificenza, questa sera si deciderà il loro destino. Il consiglio comunale sarà chiamato a votare l’atto che stabilisce che Mutonia non va demolita, nonostante la sentenza definitiva del gennaio 2025 con cui i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che le case degli artisti sono abusive e vanno abbattute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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