I musei più belli del mondo del 2026 | un solo nome europeo tra i premiati col Prix Versailles

Sono stati recentemente annunciati i vincitori dei Prix Versailles, premio organizzato dal World Architecture and Design Award, dedicato all’architettura e al design. Tra le diverse categorie in gara, si è premiato anche il museo considerato tra i più belli al mondo nel 2026. Tra i nominati, c’è stato un solo museo europeo, mentre gli altri premi sono andati a strutture situate in altre parti del mondo. I risultati sono stati comunicati in occasione della cerimonia di assegnazione.

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