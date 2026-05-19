Secondo una classifica pubblicata da un'organizzazione di consumatori, i biscotti senza zucchero più apprezzati sono stati valutati in base a una serie di test e analisi. Questi prodotti sono stati confrontati considerando ingredienti, qualità e presenza di zuccheri aggiunti. La lista include diverse marche che si distinguono per la composizione e il gusto, senza però contenere zuccheri raffinati. La selezione si basa su dati raccolti attraverso prove di laboratorio e analisi sensoriali effettuate negli ultimi anni.

la classifica secondo Altroconsumo Da anni ormai i prodotti senza zucchero spopolano in alimentari e supermercati e con l’avvicinarsi dell’estate sempre più persone cercano di stare attenti alla propria alimentazione prendendo in considerazione proprio questo tipo di prodotti senza dover per forza rinunciare al gusto. Uno dei prodotti di punta sono sicuramente i biscotti senza zucchero, ormai nelle linee di produzione di molti marchi e presenti in moltissime case degli italiani. Ma quali sono i migliori biscotti senza zucchero in vendita nei supermercati? Altroconsumo ha deciso di stilare una classifica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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