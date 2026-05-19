I Longobardi in realtà virtuale | il museo di Romans entra in goGreen

Nel museo di Romans si può ora esplorare un villaggio longobardo ricostruito in modo digitale grazie a una nuova iniziativa. La ricostruzione virtuale permette di visitare ambienti e strutture del passato senza uscire dal presente. La collaborazione con il gruppo Invicti Lupi ha reso possibile questa innovazione, portando alla realizzazione di un'esperienza immersiva. Il progetto è stato inserito nella piattaforma goGreen, che promuove soluzioni sostenibili e digitali nel settore culturale.

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?? Punti chiave Come si ricostruisce digitalmente un villaggio longobardo del passato? Chi sono gli Invicti Lupi che collaborano con il museo? Dove si può vivere l'esperienza immersiva tra Gorizia e Romans? Perché la tecnologia digitale è diventata fondamentale per la necropoli??? In Breve Ingresso ufficiale nel circuito goGreen previsto per il 19 maggio 2026. Collaborazione con il gruppo di rievocazione storica Invicti Lupi per contenuti video. Connessione digitale tra lo Smart Space di via . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I Longobardi in realtà virtuale: il museo di Romans entra in goGreen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La realtà virtuale dei Gorillaz non più gradi di separazioneÈ uno dei temi più nitidi e memorabili degli ultimi anni ad aprire The Mountain, traccia che dà il titolo al nono album dei Gorillaz, uscito il 26... Un evento su apprendimento e realtà virtuale all'IC Toniolo di PisaIl lavoro degli studenti con i propri insegnanti è stato presentato in occasione del Multiplier event di febbraio alla presenza degli studenti... Francesco Canino (@fraversion) / Posts and Replies x.com È realmente possibile essere un discendente della regalità medievale attraverso una sola linea di bisnonno? reddit Alla scoperta dei Longobardi tra realtà virtuale e totemAlla scoperta dei Longobardi attraverso la realtà virtuale, totem informativi e applicazioni in realtà aumentata. Il Museo dell’Alto Medioevo al Forte Malatesta ospita il nuovo allestimento del ... ilrestodelcarlino.it Mostra con realtà virtuale, 'Longobardi a Castel Trosino'Alla scoperta dei longobardi attraverso la realtà virtuale, totem informativi e applicazioni in realtà aumentata. Il Museo dell'Alto Medioevo al Forte Malatesta ad Ascoli Piceno ospita il nuovo ... ansa.it