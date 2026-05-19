Negli ultimi tempi, si parla di nuovi investimenti nel settore delle concessioni balneari, con l’ingresso di fondi di investimento nei bandi pubblici. Questi fondi stanno iniziando a partecipare alle gare per ottenere le concessioni, provocando discussioni sulla loro presenza. Tuttavia, alcuni esperti affermano che la loro presenza non rappresenta una minaccia per gli imprenditori locali, ma può offrire opportunità di crescita e sviluppo per i gestori delle attività balneari.

"Con i bandi per le concessioni balneari si stanno affacciando i fondi di investimento. Ma questo non va visto come un pericolo per i nostri imprenditori balneare, semmai come un’opportunità". Luca Giannini, avvocato di GA-Alliance, mostra l’altra faccia della medaglia del nodo concessioni, alla vigilia dell’incontro di venerdì a Rimini, a Palazzo Buonadrata (15,30). Il convegno L’impresa balneare: oltre le proroghe, verso il valore. Strategie legali e finanziarie per governare il cambiamento, promosso dallo studio legale internazionale GA-Alliance, è dedicato all’analisi del quadro normativo europeo e nazionale. Interverranno all’incontro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I grandi fondi non sono il nemico. Aiuteranno i bagnini a crescere"

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