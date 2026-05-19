I genitori scrivono al preside contro la maestra per spostarla di classe e lei non può leggere quelle email | il TAR dice che è illegittimo

Recentemente, un caso ha portato alla ribalta una questione legale riguardante le comunicazioni tra genitori e scuola. I genitori avevano scritto al dirigente scolastico per chiedere lo spostamento di una insegnante di classe, ma questa non aveva la possibilità di leggere le email inviate. Il tribunale amministrativo ha stabilito che tale situazione era illegittima, riconoscendo il diritto dell’insegnante di accedere alle comunicazioni che la riguardano direttamente.

Immaginate di scoprire che qualcuno ha scritto cose sul vostro conto al vostro datore di lavoro e che quelle lettere hanno cambiato la vostra vita professionale, ma nessuno vi fa leggere quelle mail. È esattamente quello che è successo a una docente di scuola primaria in Veneto. Nell'anno scolastico 2024-2025, l'insegnante si era ritrovata spostata parzialmente in un'altra classe rispetto all'anno precedente, con l'orario nella sua classe originaria dimezzato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I genitori scrivono al preside contro la maestra per spostarla di classe e lei non può leggere quelle mail: il TAR dice che è illegittimoImmaginate di scoprire che qualcuno ha scritto cose sul vostro conto al vostro datore di lavoro e che quelle lettere hanno cambiato la vostra vita...

Di Marzio (Comitato Nuova Pescara Spoltore) sul ricorso al Tar contro il referendum: "Illegittimo, atto dovuto"Non solo tentativi da parte delle amministrazioni, di “sovvertire la volontà popolare e la legge”, ma anche illegittimi dato che su quella legge non...

#Garlasco Ecco, cosa scrivono i Carabinieri sui genitori di Chiara x.com

Asilo di Soci, i genitori scrivono al prefettoL'amministrazione comunale ha rinviato al 20 marzo l'incontro tra il sindaco di Bibbiena e il comitato genitori del nido Ambarabà di Soci, messo sotto sequestro lo scorso novembre per l'incidente nel ... rainews.it

A che punto la musica classica ha smesso di essere all'avanguardia nella cultura e è diventata principalmente un modo per preservare o rivisitare il passato? reddit

Liceo di Broni chiuso per amianto, studenti e genitori scrivono a Provincia e MinisteroChiedono date certe per la riapertura dell'istituto o per l'uso di spazi alternativi: dal 24 maggio si ricorre alla didattica a distanza ... rainews.it