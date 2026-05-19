I FREAKS di Robbins banditi dal cinema

Da nerdpool.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la collana Bizzarro, la casa editrice Alcatraz recupera Freaks nella sua fonte originale. Il classico della letteratura weird di Tod Robbins del 1923 è tradotto da Gianluca Venditti e include le illustrazioni delle prime pubblicazioni. A impreziosire l’edizione, quattro racconti brevi delle riviste pulp dell’epoca. TRAMA. Il protagonista è un uomo affetto da nanismo che lavora in un circo itinerante e che eredita così tanto denaro da uno zio lontano da diventare improvvisamente molto ricco. Innamoratosi perdutamente della bellissima e spietata cavallerizza del circo, le fornisce involontariamente l’occasione per mettere le mani sui suoi soldi e la sposa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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