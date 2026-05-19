I fattori di rischio nella salute emotiva e comportamentale | convegno a Napoli

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si è svolto un convegno dedicato ai fattori di rischio per la salute emotiva e comportamentale dei giovani. I dati presentati indicano che tra i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 13 e 24 anni, una quota significativa affronta problemi di disagio emotivo e comportamentale. In particolare, quasi il 75% delle giovani sotto i 18 anni è a rischio di sviluppare tali problematiche e di dipendenze. La discussione si è concentrata sull’identificazione di queste criticità e sulla diffusione tra i giovani napoletani.

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La maggior parte dei giovani napoletani – tra i 13 e 24 anni – presenta un rischio di disagio emotivo e comportamentale, oltre che di dipendenze, con picchi che sfiorano le 3 ragazze su 4 sotto i 18 anni. Questi alcuni dei dati preliminari anticipati della ricerca condotta dall’Osservatorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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