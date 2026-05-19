I fattori di rischio nella salute emotiva e comportamentale | convegno a Napoli

A Napoli si è svolto un convegno dedicato ai fattori di rischio per la salute emotiva e comportamentale dei giovani. I dati presentati indicano che tra i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 13 e 24 anni, una quota significativa affronta problemi di disagio emotivo e comportamentale. In particolare, quasi il 75% delle giovani sotto i 18 anni è a rischio di sviluppare tali problematiche e di dipendenze. La discussione si è concentrata sull’identificazione di queste criticità e sulla diffusione tra i giovani napoletani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La maggior parte dei giovani napoletani – tra i 13 e 24 anni – presenta un rischio di disagio emotivo e comportamentale, oltre che di dipendenze, con picchi che sfiorano le 3 ragazze su 4 sotto i 18 anni. Questi alcuni dei dati preliminari anticipati della ricerca condotta dall’Osservatorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video il giusto approccio alla balbuzie come supportare il bambino nel suo contesto Sullo stesso argomento Leggi anche: Salute, 11 aprile Giornata del Parkinson, appello neurologi: "Agire sui fattori di rischio" CONVEGNO - I fattori di rischio nella salute emotiva e comportamentale nella sala Leonardo Bianchi dell’ASL Napoli 1 ift.tt/cF798Og x.com Dipendenze e salute emotiva e comportamentale, la ricerca: la maggior parte dei giovani napoletani è a rischio, picchi nelle donne sotto i 18 anniLa maggior parte dei giovani napoletani – tra i 13 e 24 anni – presenta un rischio di disagio emotivo e comportamentale, oltre che di dipendenze, con picchi che sfiorano le 3 ... ilmattino.it Napoli, disagio emotivo: il Rotary presenta dati ricerca: rischio alto tra adolescenti e under 24Napoli - Un segnale che non può più essere letto come marginale arriva dai dati preliminari della ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale per la Salute ... pupia.tv