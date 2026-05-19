I farmaci e l’impatto con l’ambiente seminario alla Federico II

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto presso l'università Federico II un seminario dedicato ai farmaci e al loro impatto sull’ambiente. Durante l’evento sono stati analizzati i modi in cui i farmaci vengono rilasciati nell’ambiente e le conseguenze che ciò può avere su ecosistemi e sistemi di gestione dei rifiuti. Sono stati presentati dati e studi recenti riguardanti le concentrazioni di principi attivi nelle acque e nei suoli, e sono state discusse le possibili strategie di intervento per ridurre l’effetto di queste sostanze sull’ambiente.

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Il rapporto tra farmaci e ambiente è destinato ad avere un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica e sugli ecosistemi. Negli ultimi decenni, la crescita della spesa sanitaria globale e l’aumento del consumo di medicinali hanno portato all’emergere di nuove criticità ambientali: tracce di farmaci e sostanze derivate dal loro utilizzo vengono, infatti, oggi rilevate nelle acque superficiali, sotterranee e marine di numerosi Paesi, spesso senza adeguati processi di trattamento. Da queste evidenze nasce il seminario-incontro  “Farmaci e ambiente: quale impatto?”, promosso da  Spicchi di Scienza, progetto indipendente di divulgazione... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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