I farmaci e l’impatto con l’ambiente seminario alla Federico II

Si è svolto presso l'università Federico II un seminario dedicato ai farmaci e al loro impatto sull’ambiente. Durante l’evento sono stati analizzati i modi in cui i farmaci vengono rilasciati nell’ambiente e le conseguenze che ciò può avere su ecosistemi e sistemi di gestione dei rifiuti. Sono stati presentati dati e studi recenti riguardanti le concentrazioni di principi attivi nelle acque e nei suoli, e sono state discusse le possibili strategie di intervento per ridurre l’effetto di queste sostanze sull’ambiente.

Il rapporto tra farmaci e ambiente è destinato ad avere un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica e sugli ecosistemi. Negli ultimi decenni, la crescita della spesa sanitaria globale e l’aumento del consumo di medicinali hanno portato all’emergere di nuove criticità ambientali: tracce di farmaci e sostanze derivate dal loro utilizzo vengono, infatti, oggi rilevate nelle acque superficiali, sotterranee e marine di numerosi Paesi, spesso senza adeguati processi di trattamento. Da queste evidenze nasce il seminario-incontro “Farmaci e ambiente: quale impatto?”, promosso da Spicchi di Scienza, progetto indipendente di divulgazione... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Seminario internazionale sulla condizione giovanile: Italia e Grecia a confronto alla Federico II

Demanio, seminario alla Federico II: a Napoli il patrimonio pubblico leva di rigenerazione urbanaIl patrimonio immobiliare pubblico è uno strumento di rigenerazione urbana, che rafforza l’identità culturale, la coesione sociale e crea valore sul...

FARMACIA MONTORO S.A.S. DI FEDERICO MONTORO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Quali sono le tue opinioni sul nuovo sistema di invecchiamento? reddit

Inquinamento da farmaci: all’Università Federico II un incontro per parlare dei nuovi contaminantiIl rapporto tra farmaci e ambiente è destinato ad avere un impatto crescente sulla salute pubblica e sugli ecosistemi. È questo il focus del ... napolivillage.com

Caso Zamboni. Federico (SIN): Sperimentazione? Prima verifichiamo il nesso tra CCSVI e sclerosi multiplaIntervista ad Antonio Federico, presidente della Società Italiana di Neurologia che commenta l'annunciato avvio della sperimentazione in Emilia Romagna: se ci sono dei soldi pubblici da investire, ... quotidianosanita.it