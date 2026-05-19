I due piccoli comuni brianzoli che sfidano le metropoli nell' Olimpo dello sport
In due piccoli comuni della Brianza, le comunità locali sono riuscite a distinguersi nel panorama sportivo nazionale. In questa stagione, le realtà lecchesi hanno attirato l’attenzione non solo per i risultati conseguiti, ma anche per le storie di impegno e dedizione che le accompagnano. Questi paesi sono riusciti a conquistare un ruolo di rilievo, dimostrando come il lavoro costante e una chiara filosofia possano portare a risultati di grande rilievo, anche lontano dalle grandi città.
Due paesi brianzoli nell'Olimpo dello sport nazionale. Due realtà lecchesi in questa stagione si sono ritagliate uno spazio meraviglioso nelle cronache sportive e non solo, a testimonianza di quanto si possa andare lontano grazie a una filosofia ben delineata e alla cultura del lavoro. I due. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
La Brianza svetta in Lombardia: la differenziata non scende mai sotto il 65%
Sullo stesso argomento
Leggi anche: L’OLIMPO LETTERARIO si espande: Benvenuti nell’Olimpo Cinematografico – Premio David di Donatello
Lotta ad abbandono dei rifiuti e inquinamento da plastica: premiati due comuni brianzoliUn premio per il loro impegno nel contrasto all’inquinamento da plastica, la lotta all’abbandono dei rifiuti e la promozione di comportamenti...
I due piccoli comuni brianzoli che sfidano le metropoli nell'Olimpo dello sportMolteno e Costa Masnaga, poco più di ottomila abitanti complessivi, l'anno prossimo disputeranno i massimi campionati nella pallamano maschile e nella pallacanestro femminile: esempi virtuosi di progr ... leccotoday.it
A Roma gli Stati generali dei Piccoli ComuniAbbiamo avuto un dato molto importante nell'attuazione del Pnrr per i piccoli comuni, hanno avuto le stesse performance delle grandi città ed è un fattore che conferma la presenza di straordinarie ... adnkronos.com