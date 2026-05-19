I conti dell' Assemblea regionale dell' Umbria | bilancio in attivo progetti futuri e le voci più gravose

L'Assemblea regionale dell'Umbria presenta un bilancio in attivo per il 2025, con entrate che superano le uscite. Tra le voci di spesa più consistenti ci sono i vitalizi, che continuano a rappresentare una delle voci più elevate e in crescita, sebbene siano stati sospesi per i nuovi eletti da oltre dieci anni. La gestione finanziaria si mantiene solida nonostante questa voce di costo significativa. Sono previsti progetti futuri che richiederanno investimenti, mentre alcune spese restano tra le più impegnative del bilancio.

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