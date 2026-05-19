I conti dell' Assemblea regionale dell' Umbria | bilancio in attivo progetti futuri e le voci più gravose
L'Assemblea regionale dell'Umbria presenta un bilancio in attivo per il 2025, con entrate che superano le uscite. Tra le voci di spesa più consistenti ci sono i vitalizi, che continuano a rappresentare una delle voci più elevate e in crescita, sebbene siano stati sospesi per i nuovi eletti da oltre dieci anni. La gestione finanziaria si mantiene solida nonostante questa voce di costo significativa. Sono previsti progetti futuri che richiederanno investimenti, mentre alcune spese restano tra le più impegnative del bilancio.
Un bilancio sano nonostante la voce dei vitalizi infiniti - ereditati da oltre un decennio dopo la sospensione per i nuovi eletti - che rappresentano una delle spese passive più rilevanti e in aumento (secondo l’andamento Istat) del bilancio 2025 dell'Assemblea legislativa dell'Umbria (quello che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Consiglio Comunale - 22.12. 2025
Sullo stesso argomento
Bilancio ok per la Bari Multiservizi: "Conti in ordine e attivo da 1,7 milioni"La Multiservizi, società partecipata del Comune che si occupa di manutenzione degli spazi pubblici cittadini e del verde, ha chiuso il bilancio di...
Sanità Umbria: conti in attivo dopo il disavanzo di 34 milioni nel 2024? Punti chiave Come ha fatto l'Umbria a cancellare 34 milioni di debito? Quali strategie hanno permesso di aumentare la produzione sanitaria di 74...
Mi sono sciroppato 8 ore di assemblea dell'Associazione nazionale magistrati e ci ho trovato dentro interventi surreali. La vittoria del No al referendum sulla giustizia? E’ stata una bottarella al governo, che ora va fermato sull’attuazione della riforma della Co x.com
A 80 anni dalla nascita dell’Assemblea Costituente, torna il viaggio nella memoria e nelle radici della nostra democrazia. Franco Laratta conduce una nuova intensa puntata de I Giorni della Storia , tra racconti, protagonisti e pagine decisive per il futuro dell’Ita facebook
Automobile Club Pistoia, assemblea dei soci: conti solidi e attività in espansioneApprovato il rendiconto 2025 con risultati positivi e un incremento associativo che consolida il ruolo dell’Ente sul territorio ... lanazione.it
Bilancio Sampdoria, ci sono le date dell’Assemblea: ecco i punti all’ordine del giornoA fine maggio ci sarà l'Assemblea degli azionisti della Sampdoria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 ... clubdoria46.it