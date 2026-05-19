I Comuni svelano il bluff del governo sul Piano casa | Risorse da tagli di altri fondi

I Comuni hanno rivelato che le risorse destinate al Piano casa sono risultate inferiori rispetto a quanto annunciato dal governo. Secondo quanto riferito, i fondi previsti sono stati ottenuti tramite tagli a altri finanziamenti pubblici. Le amministrazioni locali hanno evidenziato come le risorse messe a disposizione siano insufficienti per sostenere le reali esigenze di edilizia residenziale. La polemica nasce dal fatto che le promesse fatte dai rappresentanti del governo non corrispondono ai numeri concreti emersi nei documenti ufficiali.

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I Comuni svelano il bluff del governo sul piano casa. Quel piano sbandierato come rivoluzionario da Giorgia Meloni e Matteo Salvini e che invece si scopre essere tutt’altro che sufficiente. I rappresentanti dell’ Anci, in audizione in commissione Ambiente alla Camera, denunciano come le risorse investite per il piano siano “insufficienti”, ma soprattutto “derivano da una riduzione di altri fondi europei e nazionali”. Niente più che uno spostamento di risorse, quindi. Quel che manca, secondo l’Anci, sono risorse “stabili e strutturali”, come nel caso del programma di manutenzione delle case popolari, con fondi che non basterebbero per “recuperare i famosi 60mila alloggi” annunciati dal governo e che avrebbero bisogno di ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - I Comuni svelano il bluff del governo sul Piano casa: “Risorse da tagli di altri fondi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, Piano Casa: Comuni richiedono fondi e dialogo con il governo. Fondi ai Comuni, 1,3 miliardi dal Governo: risorse anche per la provincia di TarantoTarantini Time QuotidianoNuove risorse per gli enti locali nell’ambito del piano nazionale per la messa in sicurezza di edifici e territorio.