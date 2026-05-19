Chi l’avrebbe mai detto che Walter Masetti (Ludovico Fremont), lo storico migliore amico di Marco Cesaroni (Matteo Branciamore), sarebbe diventato un giorno il perno de I Cesaroni? Nessuno, e invece è successo: quel ragazzino così svogliato, inconcludente e superficiale, che sfigurava accanto all’amico tanto profondo e tormentato, è diventato un uomo migliore di lui. Ed intorno a lui ruotano le linee narrative più interessanti della nuova stagione. I Cesaroni – Il Ritorno era partita col botto su Canale 5 ma gli ascolti sono presto calati insieme al tono generale della narrazione, che non mostrava particolari guizzi. Poi, d’improvviso, il ritorno della love story tra Marco e Eva – sebbene solo raccontata, vista l’assenza di Alessandra Mastronardi – ha portato una svolta, che non ha riacceso lo share ma l’interesse del pubblico sì. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni – Il Ritorno, la vera star è Walter

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